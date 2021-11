PALERMO – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha presentato il suo libro ‘Io sono Giorgia’ al teatro Golden di Palermo. In platea anche il presidente della Regione Nello Musumeci, con Alessandro Aricò e Giusy Savarino. Quando Musumeci ha fatto il suo ingresso il pubblico non ha mancato di applaudire quasi a sottolineare che in fondo sono un’unica grande famiglia. Presente al completo, come da protocollo, la dirigenza regionale di Fratelli d’Italia con l’assessore al Turismo Manlio Messina, il sindaco di Catania Salvo Pogliese, il coordinatore per la Sicilia occidentale Giampiero Cannella. In sala c’era anche Roberto Di Mauro, del gruppo Popolari e autonomisti. Al contrario dell’assessore all’Economia Gaetano Armao era, invece, assente la dirigenza regionale di Forza Italia, ma erano presenti gli ex azzurri Giuseppe Milazzo e Michele Pivetti.

Per sottolineare la cavalcata dei consensi del partito i cinque consiglieri di circoscrizione che la scorsa settimana sono entrati in Fratelli d’Italia sono stati fatti sedere nelle prime file. Ben visibili alla leader nazionale. Quando la leader del partito più corteggiato del centrodestra ha fatto il suo ingresso al Golden la platea è esplosa di giubilo. All’orizzonte i fan di FdI intravedono ben più di un bis del 2017, quando Fratelli d’Italia fu fondamentale per la convergenza e la candidatura su Nello Musumeci.

Meloni sa che in politica non si tira mai troppo la corda e richiama una compattezza che negli ultimi mesi è sembrata a rischio nel centrodestra siciliano. “Sulla candidatura alla presidenza della Regione non intendo fare fughe in avanti. Penso – ha affermato a margine della presentazione del libro – che la coalizione si debba muovere compatta. Musumeci ha il diritto di ricandidarsi ma decide la coalizione”.

La leader di Fratelli d’Italia è intervenuta sulla crisi politica nata negli ultimi giorni a Catania dove il sindaco Salvo Pogliese, coordinatore regionale del partito, ha sostituto un assessore causando malumori con la Lega: “Ho parlato con Salvo Pogliese – ha detto – che mi pare che in questa vicenda abbia dimostrato la sua attenzione verso i partiti nazionali del centrodestra, indipendentemente dai risultati ottenuti sul territorio. Salvo sa quanto teniamo all’unità della coalizione. È una dinamica locale e lavoriamo per ricomporla”.

Si è parlato anche della corsa a sindaco per la città di Palermo e per la quale la Meloni ha già una preferenza: “Carolina Varchi è una scelta ottima per noi. Una persona capace, una donna che ha fatto politica tutta la vita, una professionista stimata. La conoscono da anni, una donna competente e onesta – ha proseguito – è assolutamente un nome, che dal nostro punto di vista, potrebbe rompere con gli schemi del passato in una Palermo che ha qualche difficoltà a rinnovare sul piano dell’amministrazione comunale, come abbiamo visto con il sindaco Orlando. Quindi, sicuramente è una proposta che mettiamo in campo. Se ci fosse su questo la compattezza della coalizione saremmo molto contenti e su questo lavoreremo. Se non ci fosse siamo disponibili alle primarie“.

“Il degrado a Palermo – ha dichiarato la Meloni continuando a parlare del capoluogo siciliano – ti insegue anche quando sei morto fino al cimitero. Questa città merita di più. Noi abbiamo proposto Carolina Varchi come candidata sindaco, so che ci sono altri nomi in campo e questo dimostra che c’è fibrillazione positiva e che il centrodestra c’è“. E infine: “Prossimo premier donna? Sono sempre stata convinta che l’Italia sia pronta per un premier donna – ha affermato la Meloni durante la presentazione del libro a Palermo – ma non lo posso dire io, ce lo devono dire gli italiani. Uomo o donna, la cosa importante è che non possiamo avere un altro presidente del Consiglio calato dall’alto”.

