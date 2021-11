Abbandonano rifiuti pericolosi, multe e denunce a Termini Imerese

TERMINI IMERESE – Due fratelli sono stati denunciati per il trasporto di rifiuti (anche pericolosi) a bordo di un autocarro a Termini Imerese, nel Palermitano. Il mezzo è stato sequestrato. Un altro palermitano è stato bloccato invece a Bolognetta, sempre in provincia di Palermo, mentre trasportava delle batterie esauste. L’uomo era fermo nel ciglio della strada e, secondo quanto accertato dai militari dell’Arma, stava cercando di buttare i rifiuti classificati come pericolosi. Questi controlli sono stati intensificati anche nel capoluogo per contrastare la formazione di discariche. In via Mattei a Palermo è stato multato un palermitano che abbandonava una grossa quantità di rifiuti.



