Alma, altra testa di serie: al PalaSerranò arriva Cestistica Spezzina

PATTI – Un’altra testa di serie. L’Alma Basket Patti torna in campo domenica 21 novembre al PalaSerranò, per il secondo match consecutivo tra le mura amiche; ospite della 7^ giornata del girone di andata è la Cestistica Spezzina di coach Marco Corsolini. Le liguri sono un’altra squadra d’alta classifica, forti di un bottino composto da una sola sconfitta e cinque partite vinte dopo sei giornate di campionato. La Spezia è quarta a pari punti, otto, con Umbertide, San Giovanni Valdarno e la neo promossa Amatori Savona. L’Alma allenata da coach Mara Buzzanca è invece balzata quasi a metà griglia dopo la splendida vittoria mandata in archivio contro Umbertide sabato 13 Novembre, e staziona a quattro pari punti insieme a Cus Cagliari, San Salvatore Selargius, Matelica e Capri.

Le difficoltà rappresentate da un quintetto “dimezzato”, ancora privo di due titolari, non hanno ridimensionato l’entusiasmo portato dal successo contro le umbre, come spiega bene la team manager Mariana Kramer.

“La vittoria contro Umbertide ha dato energia e consapevolezza alla squadra. Il gruppo può dare tanto e lo ha dimostrato domenica scorsa. Vincere come si è fatto è servito a capire che i due punti possono arrivare giocando insieme e mettendo la giusta intensità. La Spezia è un’altra squadra dura da affrontare e per questo la settimana di lavoro è stata impegnativa, le ragazze si sono allenate bene”.

La dirigente argentina è intervenuta anche sugli argomenti di mercato, due tasselli mancano ancora al gruppo caro al presidente Attilio Scarcella.

“Il presidente Attilio Scarcella insieme alla nostra allenatrice stanno cercando di trovare il profilo giusto. Abbiamo bisogno di almeno due rinforzi per completare la squadra. Purtroppo il mercato italiano e straniero non sta dando indicazioni utili al momento. Quel che verrà saranno innesti che si aggiungeranno a questo gruppo”.

Palla a due alle ore 17, dirigeranno la gara gli arbitri Marcello Manco e Pietro Rodia.

Alma Basket contro Cestistica Spezzina verrà trasmessa in diretta dalle 16:50 sulla pagina Facebook ufficiale grazie alla regia di Davide Benedetto e Valeria Orlando (Graphic Art).



