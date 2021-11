Covid, Confindustria: “Serve obbligo vaccinale”

Per gli industriali, il prezzo da pagare in caso di blocco sarebbe altissimo.

PALERMO- “Si renda obbligatorio il vaccino anti-covid per tutta la popolazione”. Lo dice il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, che avverte: “la Sicilia è indietro con le somministrazione, bisogna recuperare”. Per gli industriali, il prezzo da pagare in caso di blocco delle attività a causa del costante peggioramento dei casi di Covid sarebbe altissimo.

L’appello di Albanese

“Non c’è tempo da perdere – dice Albanese – stiamo assistendo all’innalzamento dei contagi, servono soluzioni immediate per evitare chiusure o limitazione della libertà individuale e commerciale”. Per il presidente degli industriali siciliani, è necessario un “immediato lockdown per le persone non vaccinate, applicando il modello austriaco – garantendo cioè l’accesso a lavoro con il tampone, ma non nei luoghi dove si svolge vita sociale – e nel frattempo introdurre la vaccinazione obbligatoria per tutti, escludendo solo chi per motivi di salute non può ricevere il vaccino. Inoltre – conclude – ci aspettiamo anche che venga introdotta la campagna di vaccinazione per i bambini dai cinque ai dodici anni “.



