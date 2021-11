Covid: protesta al centro vaccinazioni dell’ospedale Civico

PALERMO – Protesta questa mattina al centro di vaccinazione dell’ospedale Civico di Palermo. Il centro da oggi è aperto solo per i prenotati. “Ieri pomeriggio – spiegano i dipendenti – è arrivata una circolare in cui si dice che possiamo vaccinare solo i prenotati. Prima potevamo vaccinare chiunque si presentava, adesso no. Solo in Fiera si può vaccinare senza prenotazione”. Una risposta che ha fatto infuriare gli utenti che si sono presentati questa mattina al centro vaccinazioni. “Giovedì sono venuto e mi è stato detto che potevo tranquillamente venire sabato senza prenotazione – dice un uomo – Adesso mi dicono che devo andare alla Fiera del Mediterraneo per vaccinarmi perché qui vaccinano solo i prenotati. E’ una cosa assurda. Dovunque si sente dire che dobbiamo vaccinarci. Mi presento e mi dicono che non posso farlo e che la procedura cambia da un giorno all’altro. Una vergogna”. Sono gli stessi operatori sanitari a riconoscere che gli utenti hanno ragione a protestare. “Fino a ieri chiunque veniva – spiegano gli operatori sanitari – poteva vaccinarsi. Adesso siamo aperti solo per i prenotati. E’ tutto cambiato nel giro di un giorno. Hanno ragione a protestare”.



