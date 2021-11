Evasione e furto: carabinieri arrestano due uomini nel Catanese

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Adrano sono stati impegnati nell’esecuzione di due provvedimenti restrittivi a carico di un 36enne e di un 26enne, entrambi pregiudicati del posto.

In particolare, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catania, hanno sottoposto agli arresti domiciliari il 36 enne che dovrà espiare la pena definitiva di 1 anno e 7 mesi per i reati di tentata estorsione e furto aggravato, commessi in Adrano nel gennaio 2011.

Analogamente, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Magistrato di Sorveglianza hanno arrestato il 26 enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, che si era reso responsabile di violazioni alle prescrizioni della misura restrittiva che, compendiate dai militari all’autorità giudiziaria, ne hanno conseguentemente determinato l’inasprimento afflittivo.

Il 26enne, espletate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.



