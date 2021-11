G&V Hospital Cup: coppia azzurra nella finale del doppio

SIRACUSA – Coppia azzurra nella finale del doppio. Federica Urgesi e Denise Valente hanno superato la favorita uzbeca Amanmuradova in coppia con la statunitense NG e sfideranno domani la connazionale Melania Delai in coppia con l’australiana Alicia Smith (vincitrice Archigen Cup W15). Nel singolare lunga giornata di recupero dei match rimandati per pioggia giorno 18 novembre. Tre italiane saranno impegnate nelle semi per provare ad accarezzare il sogno di una finale tutta azzurra alla G&V Hospital Cup: Delai, Urgesi e Bilardo. Le prime due si affronteranno, mentre la venticinquenne palermitana sfiderà la svedese Cabaj Award. Appuntamento dalle ore 10 allo Zaiera Tennis per l’ultimo weekend dell’ITF di Solarino.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI