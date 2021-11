Il clochard Miguel riabbraccia il suo Kafka VIDEO

PALERMO – La scomparsa di Kafka si è risolta con un lieto fine. Il cane, di proprietà del clochard Miguel, è tornato dal suo padrone e il loro abbraccio è stata una cosa tenerissima.

Kafka era sparito una settimana fa nella notte da sotto i portici di via Ruggero Settimo, dove vive con Miguel che in quel momento dormiva.

Passavano i giorni ma l’animale non tornava. Si sono attivate le ricerche in diverse zone della città, a cui hanno preso parte i volontari dell’associazione Balzoo ma anche delle persone che hanno preso a cuore la vicenda. Ma di Kafka non si vedeva nemmeno l’ombra.

A distanza di una settimana dalla scomparsa, è arrivata una segnalazione “sappiamo dove si trova”. Kafka è stato ritrovato legato a un palo nel quartiere di Ballarò. Un passante l’ha liberato e messo al sicuro. “Qualcuno – raccontano i volontari di Balzoo – l’avrebbe sottratto al proprietario mentre dormiva, durante la notte”.

La gioia del cane quando ha rivisto il suo padrone è stata incontenibile. È felice, sono felici perché sono nuovamente insieme l’uno a sostegno dell’altro. Il video realizzato con le immagini del ricongiungimento è emozionante, mostra il cane “abbandonarsi” dolcemente fra le braccia dell’uomo. Per Kafka casa è dove c’è Miguel.