Palermo, Lega pronti ad amministrative: “Ecco nostre priorità”

PALERMO – Si è svolto ieri a Palermo l’incontro della classe dirigente del carroccio alla presenza del coordinatore provinciale Vincenzo Figuccia e del segretario cittadino Alessandro Anello.

“Sono stati stilati alcuni punti programmatici – si legge nella nota diffusa dal carroccio – che rappresentano le priorità della Lega Sicilia, in vista dell’appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio comunale e della giunta a Palermo. Si è ribadita la disponibilità ad esprimere il candidato sindaco all’interno della struttura del partito e, contestualmente, definite le proposte per la città che verranno strutturate all’interno dei tavoli tematici: dal piano raccolta e smaltimento rifiuti coordinato con il supporto del senatore Briziarelli, ad un nuovo piano di mobilità e traffico con il Pums, ancora, dalla destagionalizzazione turistica e alla cultura con il coordinamento dell’assessore Samonà, fino alla digitalizzazione della PA, e alla pianta organica per il riavvio della stagione concorsi, coordinata invece dal dott. Giuseppe Spata“.

“Durante l’incontro è stata rivista e perfezionata la bozza della lista dei candidati al consiglio comunale in vista della tappa che vedrà Salvini a Palermo nel mese di dicembre – ha concluso il carroccio -, durante la quale gli verrà consegnata la sintesi del lavoro fatto”.



