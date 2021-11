Palermo, l’erogazione dell’acqua torna regolare

PALERMO – “Dopo la riattivazione del potabilizzatore Jato, da ieri sera è ricominciato l’afflusso di acqua potabile nella zona nord di Palermo e della provincia”. Amap ha quindi sospeso la turnazione e l’acqua sarà regolarmente erogata a tutti i quartieri e comuni limitrofi. Lo dice una nota dell’azienda acquedotti di Palermo.

La turnazione, in molte zone della città e del Palermitano, si era resa necessaria dopo lo stop del potabilizzatore di Partinico, andato in tilt dopo l’eccezionale ondata di maltempo che si è registrata nei giorni scorsi in tutta la provincia di Palermo.



