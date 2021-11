Palermo-Paganese 1-0, vantaggio rosanero dopo 45′ LIVE

Il Palermo affronta la Paganese allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della quindicesima giornata del girone C di Serie C. La squadra guidata da Giacomo Filippi è alla ricerca del terzo successo di fila, un tabù ancora da sfatare in questa stagione. La compagine allenata da mister Grassadonia, reduce da due sconfitte consecutive, è alla ricerca di punti nella sfida contro i rosanero. Il tecnico dei siciliani sceglie per l’ennesima volta il 3-5-2, con i soliti Brunori e Fella in avanti.

PRIMO TEMPO

Squadre in campo, primo pallone affidato ai siciliani che attaccheranno da destra verso sinistra in maglia rosanero; ospiti in maglia bianca, il direttore di gara fischia l’inizio del match. Palermo in gestione del gioco durante le fasi iniziali della sfida. Pressing su ogni calciatore avversario e recupero della sfera immediato da parte della squadra guidata da mister Filippi. Al 9′ il primo vero pericolo per la porta di Baiocco, Almici crossa in area e trova Brunori che calcia al volo con il piede sinistro e impegna i guantoni del portiere campano. Poco dopo ancora due occasioni per i rosanero, prima Perrotta di testa su calcio d’angolo e dopo Fella con una conclusione ravvicinata murata da Baiocco. Al 15′ sempre i rosanero proseguono nella loro pressione alta con la Paganese che si difende come può. Minuto 20, Brunori calcia con il destro, il rimpallo favorisce Fella che da buon rapace d’area ruba il pallone ma non arriva alla conclusione. Tre minuti dopo Guadagni ci prova con una conclusione mancina, la sfera però finisce alta sopra la traversa.

Al 31′ Odjer ottiene un buon calcio di punizione dal limite dell’area di rigore della Paganese, leggermente defilata sull’angolo destro. Sulle sfera va Dall’Oglio che tenta la conclusione diretta in porta sfiorando l’incrocio dei pali. Minuto 37, ancora pericoloso il Palermo con uno scambio Fella-Brunori che porta alla conclusione di quest’ultimo parata con qualche difficoltà da Baiocco. Dopo un giro di lancette arriva il vantaggio dei rosanero! Valente recupera l’ennesimo pallone in mezzo al campo e serve in verticale Brunori; il numero 9 è lucido e vede il taglio in area di rigore di Fella che con il mancino batte Baiocco e sigla il gol dell’1-0! La squadra di Filippi, dopo il gol del vantaggio, continua a rendersi pericoloso, al 44′ infatti Odjer prova la conclusione che sfiora il palo della porta campana. Al 46′ va in gol Brunori, ma l’arbitro ferma il gioco per fuorigioco. Questa è l’ultima occasione del primo tempo, che termina dopo un minuto di recupero.

IL TABELLINO

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 15 Marconi, 33 Perrotta; 29 Almici, 11 Dall’Oglio, 20 De Rose (cap.), 19 Odjer, 30 Valente; 23 Fella, 9 Brunori. A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 6 Crivello, 7 Floriano, 10 Silipo, 17 Luperini, 27 Soleri, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini. Allenatore: Filippi.

PAGANESE: 1 Baiocco, 3 Bianchi, 6 Schiavi, 8 Firenze, 9 Piovaccari, 15 Tissone (cap.), 19 Sussi, 20 Manarelli, 21 Zanini, 24 Cretella, 26 Guadagni. A disposizione: 12 Pelecchia, 22 Caruso, 7 Vitiello, 14 Viti, 16 Volpicelli, 18 Pica, 23 Schiavino, 25 Scanagatta, 32 Campanile. Allenatore: Grassadonia.

ARBITRO: Luciani (Roma 1). Assistenti: Bartolomucci (Ciampino) – Cerilli (Latina). Quarto uomo: Gigliotti (Cosenza).

MARCAOTRI: Fella (38′).

NOTE: Ammoniti: Dall’Oglio, Manarelli.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI