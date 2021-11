Palermo, pulisce i vetri e cade: in ospedale con prognosi riservata

PALERMO – Incidente domestico a Palermo. Una donna di 48 anni è caduta dalla veranda della propria abitazione mentre stava lavando i vetri.

La casalinga si è sporta troppo dall’abitazione in via della Vega, ha perso l’equilibrio ed è finita sulla tettoia della portineria sbattendo in maniera violenta la testa. Sul luogo sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno portato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale Civico. La paziente adesso è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia. La prognosi è riservata. Sono intervenuti i poliziotti che hanno eseguito i rilievi, sentito i vicini e i familiari.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI