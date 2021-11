CATANIA – Revocato il finanziamento desinato alla pista ciclabile del centro storico che da piazza Stesicoro porta alla Stazione centrale. Lo rende noto l’ex sindaco Enzo Bianco, oggi consigliere comunale, con un post sulla pagina Facebook.

“Davvero mi dispiace – esordisce l’ex primo cittadino – A dicembre del 2018 (sei mesi dopo la fine della mia ultima sindacatura) la Regione aveva concesso un finanziamento da me richiesto per il completamento e la messa in sicurezza della pista ciclabile nel tratto Stesicoro- Stazione centrale, oggi di fatto quasi inutilizzata. Il Comune non ha fatto nulla e il finanziamento è stato ritirato”.

Niente di tutto ciò. L’amministrazione comunale precisa che “si trattava di un cofinanziamento alla realizzazione del progetto, poiché per essere portato a compimento era necessario un intervento suppletivo del Comune di circa 170 mila euro”

“La contestuale condizione di dissesto finanziario del Comune con l’impossibilità di poter utilizzare risorse prelevabili dalle casse comunali per cofinanziare l’opera, ha indotto l’Amministrazione a inserire nel progetto della mobilità dolce per la sostenibilità urbana con 40 km di piste ciclabili finanziate utilizzando 8 milioni di euro di fondi Ue, anche la riqualificazione di quella che dai pressi di piazza Stesicoro e via De Curtis arriva fino a via Marchese di Casalotto, attraversando piazza Falcone – si legge in una nota stampa. Il concorso di progettazione per il grande piano di piste ciclabile che nei prossimi mesi riguarderà Catania, è stato già aggiudicato e nei primi giorni di dicembre verrà stipulato il contratto per la stesura dei progetti esecutivi; a cui seguirà la gara d’appalto per l’esecuzione delle opere, tra cui appunto la riqualificazione della pista ciclabile del centro storico, senza necessità di prelevare fondi comunali”.



