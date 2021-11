Scontro auto moto sulla 121: statale chiusa al transito in direzione Paternò

PATERNO’ – Ancora un incidente sulla statale 121, chiusa momentaneamente al transito in direzione Paternò. Uno scontro fra un’automobile e una moto, in territorio di Motta Sant’Anastasia. Nell’impatto, le cui dinamiche sono in corso di verifica, ad avere la peggio sono stati i passeggeri della moto, soccorsi da un’ambulanza del 118. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Paternò.



