Sicilia, Musumeci chiama a raccolta le truppe di DB

CATANIA – Musumeci chiama a raccolta le truppe di Diventerà Bellissima e cambia strategia. Un sabato particolare per il centrodestra siciliano che punta gli occhi sul palcoscenico delle Ciminiere di Catania.

Cresce l’attesa per la kermesse del presidente Nello Musumeci che sembra avere sposa un low profile. Il leader di Diventerà Bellissima decide di giocare in casa e, stando alle indiscrezioni, sembrerebbe intenzionato a snocciolare dati e slide per dimostrare la bontà del suo operato a Palazzo d’Orleans. La fase politica, del resto, è parecchio delicata e il centrodestra abbastanza fragile.

La parola d’ordine è cautela. Dal risiko della partita per le amministrative di Palermo alla crisi innescata al comune di Catania passando per le guerre di egemonia tra i leader nazionali il quadro si prefigura abbastanza complesso.

Allora meglio non rischiare. Il parterre di fedelissimi previsto in sala e l’assenza di un panel con gli alleati sembrerebbero andare in questa direzione. In attesa che a livello nazionale si consolidi qualche patto d’acciaio, meglio concentrarsi sul radicamento del movimento e giocarsi la carta del vantaggio competitivo di avere ancora un anno di lavoro davanti.



