Sicilia, Sunseri: “Musumeci sarà ricordato per i cavalli di Ambelia”

PALERMO – Il deputato pentastellato Luigi Sunseri scrive un lungo post sulla ricandidature di Musumeci. “Giorgia Meloni, oggi, nella mia Palermo, ha dichiarato: “Nello Musumeci ricandidato? Non faccio fughe in avanti”. La domanda è: Nello, ma chi vuole la tua ricandidatura? Miccichè NO, Salvini NO, Meloni NO. E chi è rimasto? I cavalli di Ambelia? Musumeci troverà, prima o poi, il coraggio di ammettere il suo totale fallimento?”, scrive. E poi va giù duro. “Capite che rischia di essere ricordato per i cavalli di Ambelia e per il giardinetto davanti Palazzo D’Orleans?Io l’ho detto più volte: è un bene che Nello voglia ricandidarsi, credo sia giusto così, perché in tal modo potranno essere i Siciliani, con il loro voto, a valutarlo.Porterà con sé, in dote, una sfilza di insuccessi infinitamente lunga, di cui la nostra Sicilia pagherà le conseguenze per chissà quanti anni”, scrive Sunseri.

“Tra un anno sarà soltanto un brutto ricordo”

Poi un appunto sul programma. “Leggendo il programma elettorale del 2017 di Musumeci ci si rende conto che, a distanza di 4 anni, si è rivelato un diario di interessi personali, dato che qualsiasi obiettivo in esso contenuto è rimasto totalmente disatteso: dalla razionalizzazione delle società partecipate alla riforma della dirigenza, dalla semplificazione amministrativa alla riforma dei forestali, dai rifiuti al disastroso bilancio. Se, in tutto questo tempo, l’attuale governo regionale non ha avuto la capacità di rispettare gli impegni presi con i siciliani, cosa vi fa pensare che sarà in grado di rispettare le promesse che, tra qualche settimana, tornerà a fare?La domanda che ogni siciliano dovrebbe porsi è solo una: questa Terra vuole realmente cambiare? La Sicilia vuole davvero affidare il proprio futuro a chi è pronto a tutto per affrontare un cambiamento che ridia luce a questa regione? Tra un anno, per fortuna, questo governo di centrodestra sarà solamente un brutto ricordo”, conclude il deputato.



