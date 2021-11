Siracusa: Postiglione in chance con i 2 anni chiude apertissima TQQ

SIRACUSA – Giovanissimi in sfida per una Condizionata e tante valide alternative per un’apertissima e intrigante Tris-Quarte-Quinte, sono gli ingredienti allettanti del convegno di galoppo previsto, sabato 20 novembre, all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. Mister Stefano Postiglione schiera due temibili atlete sui 1400 metri del Premio Silver Horizon. La prima è Amoazzurra, che in due uscite ha collezionato due successi, l’altra è Yelsara che vince sorprendendo alla prima performance in carriera ed adesso è chiamata ad adattarsi su pista erba. Pronto a mettersi in mezzo è il buon Re Luck, mentre una piazza è alla portata di Glory of Road.

Una TQQ è legata al Premio Fiume, Handicap sui 1100 metri di pista piccola, che schiera cavalli di 3 anni e oltre. Bungle Experience è reduce di 2 vittorie e trascina linea con sé il pesante Prestbury Park e Daser. Se il terreno rimane pesante, sovraccaricato dalle abbondanti piogge che si sono riversate sulla Sicilia nell’ultima settimana, potrebbero adattarsi bene Tout Relatif, Tipofthetoungue e Blury ad esempio; ma tante altre sono le mine della corsa da Sociality a Infrarosso, a Coming Soon e Diloal.

La prima apertura delle gabbie prevista alle ore 13:45 con un Handicap sui 2100 metri di pista piccola. Qui, Light Enters dovrà difendersi dai prestanti Daniel Grey e Solar Orange. Attenzione a Noble Alma che vince la penultima e non si ripete sul pesante. Segnaliamo anche nella terza competizione la linea di Common Black e My Man, nel Premio Raimonda da Capua la presenza di Orange Suit e Sensazione Poy e soprattutto di Regal Vega e ancora nel Premio Maribelle, la linea di Blu Hiram, Mexico Point, Aspettatemi e Augeval.



