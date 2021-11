Caltagirone, armi e munizioni nascoste in un podere: arrestato

CATANIA – In mezzo al materiale ferroso c’erano fucili, revolver e munizioni. I Carabinieri della Stazione di Caltagirone, con i colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia”, hanno arrestato in flagranza di reato un 76enne del posto perché ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi e munizionamento nonché ricettazione.

Le indagini e il finto malore

Una breve ma assai proficua pregressa attività info investigativa ha indirizzato i militari verso un podere di contrada Nanfro, di proprietà dell’anziano pregiudicato, dove hanno supposto che fossero occultate delle armi.

Già qualche giorno prima il comportamento del pensionato era sembrato sospetto: mentre si trovava a bordo dell’autovettura dei militari presentatisi presso la sua abitazione di via Duca di Camastra per effettuare una perquisizione in quel podere fuori città, infatti, l’anziano aveva manifestato un malore a seguito del quale i militari avevano chiamato personale medico del 118 per le cure del caso.

L’arsenale

L’episodio però non ha distolto i Carabinieri dal loro intento. Stavolta, vista l’assenza del 74enne, si sono recati presso il podere in questione accompagnati dalla figlia di quest’ultimo assistita da un legale e, così, hanno iniziato la loro ricerca che si è rivelata ben presto fruttuosa.

Occultati infatti tra il materiale ferroso accumulato all’interno della struttura, hanno rinvenuto numeroso munizionamento per fucile calibro 12 e per pistola di vario calibro, nonché un fucile calibro 16 ed un altro calibro 12. All’interno di un buco praticato in un muro, inoltre, i militari hanno trovato due pistole tipo revolver ed una semiautomatica in pessimo stato d’uso.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.



