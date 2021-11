Casteldaccia, muore giovane barman: “Una persona vera e speciale”

“Non ho parole, questa notizia questa mattina non me la aspettavo e non volevo manco saperla, Rosario sei una persona speciale con il tempo ci siamo persi ma abbiamo passato tanti momenti strepitosi, persona sempre sorridente e speciale una persona Vera, ti ricorderò per sempre buon viaggio Amico”. E’ soltanto uno dei tantissimi messaggi sui social per Rosario Scibilia, barman di 35 di Casteldaccia, in provincia di Palermo, morto dopo una malattia. In tantissimi lo conoscevano proprio per il suo lavoro, che lo aveva portato nei locali della movida del Palermitano, da Bagheria ad Aspra. Amici o semplici conoscenti lo ricordano per il suo sorriso e la grande passione per la sua attività.

Le parole della fidanzata

“Professionale, gioioso, pieno di vita – scrivono – Rosario, una persona genuina e con la voglia di andare sempre avanti”. Le parole descrivono il dolore per una perdita arrivata troppo presto. Vicino ad una fotografia del ragazzo, anche quelle della compagna: “E adesso amore mio? Adesso cosa faccio? Te ne sei andato con tutti i nostri sogni, con tutti i nostri piani, con tutti i nostri progetti. Adesso cosa faccio? Gli ultimi mesi sono stati duri per noi, tra altri e bassi, ma no che mi lasci così. Amor mio questo vuoto? Come nell’ultimo messaggio, ti amo da morire. Abbi cura di noi. Dacci la forza per poter vivere senza di te. …Amore mio Buon viaggio e riposa in pace”.

CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI