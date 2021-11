Classe A: eleganza, sicurezza e connettività al tuo servizio

Classe A, carattere sportivo, silhouette slanciata e intelligenza che colpisce. Il sistema multimediale MBUX sempre di serie offre un’assistenza alla guida mai vista prima.

Le linee seguono un’unica direzione: la filosofia di design della limpida sensualità. Le superfici sono ancora più pure, i dettagli più incisivi.

Classe A è disponibile in molte versioni per uno stile di guida personalizzato che vada incontro alle esigenze di ogni automobilista.

Anche nella versione di serie, Classe A è dotata di tutti gli equipaggiamenti necessari per una vettura di alto livello. Sistema di assistenza alla frenata attivo e sistema antisbandamento attivo garantiscono gli elevati standard di sicurezza della Stella. Il climatizzatore regola il microclima desiderato a bordo. Il sistema MBUX avanzato e la telecamera per la retromarcia assistista aumentano il comfort a bordo.

Sicurezza e sistemi di assistenza alla guida

Classe A riesce a mantenere la distanza di sicurezza anche a 200 km/h, abbattendo così metaforicamente anche lo scarto che la separa dai modelli di classe superiore. È dotata di sistemi in grado di parlare, capire, pensare e sentire come una persona e sui quali puoi fare totale affidamento.

Persino alle alte velocità. Grazie al sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC, si mantiene sempre a debita distanza dai veicoli che la precedono. In caso di emergenza, il sistema di assistenza alla frenata attivo frena in maniera autonoma così da farti sentire sempre sicuro e in ottime mani.

Classe A si connette con te

Grazie al nuovissimo VOICETRONIC, Classe A ubbidisce a ogni tuo comando; basta parlarle. Lo smartphone si connette all’istante con Classe A in maniera rapida e senza bisogno di inserire alcun codice: parla con te, legge SMS ad alta voce o ti permette di dettare messaggi da inviare, controlla per te le condizioni meteo della destinazione dove sei diretto, cambia emittente radiofonica o ti riporta a casa, scegliendo la strada più veloce. E non è tutto: se lo desideri frena, accelera o addirittura sterza in modo automatizzato al posto tuo.

Con i pulsanti touch control al volante puoi usare quasi tutte le app e le funzioni del telefono, visualizzandole comodamente sul display del sistema multimediale in modo semplice e rapido.

Comfort e un look completamente rinnovato

L’abitacolo di Classe A sembra letteralmente avvolgere i passeggeri in un abbraccio. I passaggi fluidi tra plancia portastrumenti, consolle centrale e rivestimenti delle porte assicurano un piacevole effetto avvolgente.

Una soluzione unica in questa categoria, alla pari della scelta degli elementi decorativi e dell’illuminazione indiretta, grazie alla quale tutto appare sotto una luce migliore.

Classe A

Classe A ti apre una nuova visuale; anche sulla strada. Con l’aiuto di una telecamera speciale sul display del sistema multimediale, riproduce i dintorni in veste innovativa e sotto forma di video o fermoimmagine. Integra elementi virtuali o segnaletica, facilitandoti così nella ricerca della destinazione in modo intuitivo e intelligente.

Con un look completamente rinnovato, gli interni di Nuova Classe A si schiudono a nuove prospettive. Specialmente quella sui due display ad alta risoluzione, di serie da 7″ e a richiesta in formato extra da 10,25″. In entrambi i casi l’impressione è che gli schermi fluttuino nello spazio. Anche l’interazione è semplicissima tramite i comandi al volante, il touchpad o il touchscreen.

Classe A ti permette inoltre di adeguare al tuo umore l’illuminazione di atmosfera, lo stile di visualizzazione sulla strumentazione e sul display centrale in maniera completamente personale e intuitiva, agendo al volante con il polpastrello sinistro.

Attenzione all’ambiente e ai consumi

Scegli il tuo stile. Il DYNAMIC SELECT offre diversi programmi di marcia attivabili con un pulsante che modificano i parametri di motore, cambio, assetto o sterzo. La modalità «Sport» asseconda uno stile marcatamente dinamico, mentre il programma di base «Comfort» è più equilibrato. Il programma «ECO», invece, punta alla massima efficienza, a vantaggio di una riduzione dei consumi e delle spese.

«ECO» è particolarmente indicato per ridurre drasticamente emissioni di CO2 e sostanze nocive. Con questa impostazione attivata, riscaldamento dei sedili e climatizzazione funzionano a potenza ridotta, permettendoti di risparmiare preziosa energia. Il programma «Individual» ti permette di selezionare i vari parametri a piacimento. Puoi per esempio impostare parametri sportivi per il motore e parametri confortevoli per l’assetto.

Scegli la versione che ti assomiglia

Versione BUSINESS: La versione BUSINESS ha un look giovanile e brioso. Gli esterni sono caratterizzati dalla mascherina del radiatore con pin Matrix neri, lamella color argento e inserto cromato, cerchi in lega e listelli della linea di cintura cromata. I rivestimenti sottoporta sono nello stesso colore della carrozzeria, mentre i listelli sulla linea di cintura sono cromati. Sono di serie anche i sedili comfort, integra la versione BUSINESS il nuovo sistema di navigazione MercedesBenz.

Versione SPORT: La versione SPORT esalta da qualsiasi angolazione il fascino e la tecnologia sofisticata di Classe A. I cerchi in lega leggera da 17” a 10 razze e i fari LED High Performance ne caratterizzano il frontale. Le mascherine dei terminali di scarico sono a vista, la grembialatura posteriore ha un elemento decorativo cromato ed i sottoporta sono in tinta con la vettura. Negli interni spiccano gli inserti in carbon look e i rivestimenti in pelle ecologica ARTICO/ tessuto, il climatizzatore bizona regolabile separatamente per guidatore e passeggero.

Versione PREMIUM: La versione PREMIUM restituisce agli interni e agli esterni una spiccata vocazione alla performance. Grazie alla sua speciale grembialatura anteriore e posteriore, sul piano estetico il kit aerodinamico AMG aumenta le affinità di Nuova Classe A con i modelli AMG. A rendere l’esperienza di guida ancora più appagante è la tecnologia con taratura sportiva e sterzo diretto.

Anche in versione Plug-in Hybrid.

Scopri la prima Classe A con tecnologia Plug-in Hybrid. La tecnologia ibrida di Mercedes-Benz combina il meglio della mobilità elettrica, per circolare nel traffico urbano, e i vantaggi del motore a benzina per percorrere le lunghe distanze.

Mercedes-Benz Classe A è disponibile presso Comer Sud, Concessionaria Ufficiale di Vendita e Assistenza Mercedes-Benz con sede in:

– Misterbianco (Catania), Viale del Commercio 1;

– Agrigento, C.da San Benedetto SP15, Zona Industriale Aragona.



