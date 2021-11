Covid, Gelmini: “Ecco chi dovrebbe pagare in caso di nuove restrizioni”

La ministra è favorevole ad attuare delle restrizioni per chi non ha ancora ricevuto la propria dose del vaccino contro il coronavirus

“Le preoccupazioni delle Regioni sono le nostre e il governo sta monitorando la situazione con estrema attenzione. Abbiamo evidenze scientifiche che ci dicono che dopo 6 mesi si riduce gradualmente la percentuale di protezione che il vaccino assicura. Occorre dunque, avvicinandosi al sesto mese dalla seconda dose, premurarsi per avere per tempo la terza inoculazione: su questo bisogna correre”. A sottolinearlo, in un’intervista a La Stampa, la ministra per gli affari regionali Mariastella Gelmini.

La ministra ha parlato della possibilità che possano essere istituite nuove regole per il Green pass “per i presidenti di Regione eventuali nuove restrizioni non devono valere per tutti, ritengono che non si possa penalizzare l’85% degli italiani che in modo responsabile hanno scelto la scienza. Come dargli torto”.

Mentre sulla partita del Quirinale dice: “Il centrodestra ha la maggioranza relativa dei grandi elettori, per la prima volta nella storia della Repubblica la nostra area politica sarà davvero protagonista per eleggere il prossimo capo dello Stato. Vedrà, saremo uniti, non faremo gli errori fatti in passato dalla sinistra



