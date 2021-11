G&V Hospital Cup: Melania Delai in finale contro Cabaj Award

Nel doppio applausi e primo titolo ITF in carriera per la coppia Valente e Urgesi

Ultimo week-end e grande tennis alla G&V Hospital Cup, ultimo torneo da 15 mila dollari della tappa ITF di Solarino. Sfuma il sogno del derby azzurro nella finale nel singolare. La palermitana Federica Bilardo porta la testa di serie svedese Jacqueline Cabaj Award al terzo set, ma esce sconfitta 4-6, 6-2, 6-1 chiudendo la tappa ITF siciliana con la partecipazione ad un finale e due semifinali in tre settimane. Nella seconda semifinale Melania Delai gestisce e batte 0-6, 1-6 Federica Urgesi in un match quasi impeccabile, ma nella finale del doppio scatta la “vendetta” della sedicenne marchigiana vincente al tie break, 7-5, 6-7, 10-5, in coppia con Denise Valente e opposta all’australiana Alicia Smith.

Urgesi ha ricevuto una delle wild card a disposizione dell’organizzazione e da questo punto di partenza ha costruito un titolo ITF nel doppio e le prime vittorie in match del tabellone principale in carriera.

Oltre cento partite sono andati in archivio nelle tre settimane dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino ed evidenziando questa statistica il tournament director, Renato Morabito, ha voluto ringraziare lo staff del torneo. “Ogni figura ha il suo ruolo indispensabile dentro un campo da tennis, ma in ottica di questo torneo nulla sarebbe possibile senza il supporto del desk tournament. Il mio ringraziamento va quindi alla desk manager Manuela Siracusano supportata da Ilaria Caputo, Ludovica Di Bella e Paola Calì. Rivolgo il mio ringraziamento anche al nostro incordatore Federico Desi, riconosciuto tra i migliori stringer in Italia, oltre che alla nostra fisioterapista Luana Galletta e la giornalista Chiara Borzì, ufficio stampa del torneo”.

Sul centrale dello Zaiera Tennis domenica 21 Novembre la finale tra la testa di serie Jacqueline Cabaj Award e la seconda del seeding Melania Delai concluderà l’edizione numero sette dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino.



