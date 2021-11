Il Catania gioca, il Taranto vince nel recupero

Finisce con l’ennesima beffa per il Catania che a Taranto viene superato, ancora una volta, nei minuti di recupero. Più manovriera e briosa la formazione ospite ma con qualche decisiva sbavatura difensiva risultata fatale. Il Taranto sblocca il risultato in avvio grazie alla splendida semirovesciata di Giovinco che riprende una corta respinta ed indirizza imparabilmente verso l’angolo più lontano. Il Catania reagisce subito ma Russini deve strozzare in gola l’esultanza per la grande parata di Chiorra sul suo tiro a botta sicura. Gli ospiti mantengono costantemente in mano le redini del gioco ma le conclusioni di Provenzano, Monteagudo e Ceccarelli non inquadrano lo specchio della porta ionica. Nella ripresa, è ancora la squadra etnea a menare la danza ma è il Taranto a raddoppiare con la staffilata di Civilleri che supera Sala. Nell’occasione, inutili le proteste di Calapai per una spinta ai suoi danni da parte di Italeng. Ma il Catania non si piega e poco dopo Sipos riapre la contesa con una bella azione personale conclusa con un pallonetto che supera Chiorra. Il Taranto sbanda e Moro va a conquistarsi un penalty per impeccabilmente trasforma nel meritato pareggio. La stanchezza affiora, da una parte e dall’altra e Russini si vede negare il clamoroso sorpasso dal tuffo di Chiorra che intercetta il suo colpo di testa. Nei sei minuti di recupero, quando le due squadre sembravano avviate verso la divisione della posta in palio, altra disattenzione della difesa rossazzurra che, sul cross dalla bandierina, consente a Bellocq di colpire indisturbato di testa e di siglare la rete decisiva. Ottima prestazione del Catania sotto il profilo corale ma i rossazzurri tornano a casa a mani vuote anche stavolta e sempre per gol evitabilissimi incassati in zona “Cesarini”. Complimenti tanti… punti zero!

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

5° nel Taranto, De Maria sostituisce l’infortunato Ferrara;

Leggi notizie correlate • Il Catania medita riscatto nella sfida di Taranto

9° conclusione velleitaria di Ceccarelli, a lato;

14° Taranto in vantaggio: dopo un errato disimpegno di Maldonado, sulla corta respinta della difesa rossazzurra, semirovesciata spettacolare di Giovinco che spedisce il pallone verso il palo più lontano e quindi in rete: 1-0 !

19° Catania vicino al pareggio: cavalcata di Ceccarelli che poi serve il liberissimo Russini sulla cui conclusione a botta sicura… Chiorra si supera deviando in corner!

21° colpo di testa di Provenzano che finisce a lato;

32° sulla spizzata di Moro, gran tiro dalla distanza di Ceccarelli che sibila fuori a fil di palo;

36° Zanchi conquista una punizione sui venti metri: Maldonado scarica sulla barriera avversaria;

40°giravolta in piena area di Labriola sulla cui conclusione fortuita… il pallone accarezza la traversa della porta etnea dopo la deviazione di un difensore;

42° sul bel cross di Ceccarelli, girata di Monteagudo che manda fuori di pochissimo;

45° concessi 3 minuti di recupero;

48° il primo tempo finisce col Taranto in vantaggio, al cospetto di un Catania che ha giocato meglio.

SECONDO TEMPO

1° nel Catania, Sipos prende il posto di Izco;

9° Catania pericolosissimo: sul cross di Russini, conclusione in diagonale di Calapai con Moro anticipato in angolo;

11° raddoppio del Taranto: pallone vagante in area rossazzurra, Calapai viene forse strattonato da un avversario ed il pallone schizza verso l’accorrente Civilleri che spedisce in rete con una gran bordata: 2-0 !

11° espulso il direttore dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, per proteste;

14° nel Taranto, Mastromonaco e Bellocq sostituiscono Labriola e Pacilli;

15° il Catania accorcia le distanze: bellissima azione personale di Sipos che si libera della marcatura e poi salta il portiere avversario con un pallonetto: 2-1!

19° nel Catania, Greco e Albertini sostituiscono Zanchi e Calapai;

20° Provenzano manda fuori di poco;

24° Moro atterrato: rigore per il Catania:

25° dagli 11 metri, lo stesso Moro spiazza Chiorra e firma il 2-2 !

28° nel Catania, Rosaia prende il posto di Maldonado;

32° nel Taranto, Santarpia sostituisce Giovinco;

34° Ceccarelli perde palla sulla trequarti e Italeng calcia dalla distanza: Sala para senza difficoltà;

36° nel Catania, l’infortunato Provenzano lascia il posto a Cataldi;

37° sul cross di Ceccarelli, colpo di testa di Russini respinto in tuffo da Chiorra;

44° Civilleri esce in barella ma poi… rientra;

45° concessi 6 minuti di recupero;

48° il Taranto segna ancora: sul cross dalla bandierina, Bellocq anticipa tutti e di testa spedisce in rete. 3-2 !

49° espulso Granata per doppia ammonizione… dopo aver atterrato Moro; Taranto in 10 uomini;

50° la punizione di Russini s’infrange contro la barriera;

52° vince il Taranto.

IL TABELLINO

TARANTO (4-3-3): Chiorra, Tomassini, Ferrara (dal 5°p.t. De Maria), Marsili (k), Zullo, Pacilli (dal 14°s.t. Bellocq), Granata, Labriola (dal 14°s.t. Mastromonaco) , Civilleri, Giovinco (dal 32°s.t. Santarpia), Italeng. A disposizione: Antonino, Zecchino, Ghisleni, Versienti, Cannavaro. Allenatore: Giuseppe Laterza.

CATANIA (4-3-3): Sala, Calapai (dal 19°s.t. Albertini), Monteagudo, Claiton, Zanchi (dal 19°s.t. Greco), Maldonado (dal 28°s.t. Rosaia), Izco (k) (dal 1°s.t. Sipos), Provenzano (dal 36°s.t. Cataldi), Ceccarelli, Moro, Russini. A disposizione: Stancampiano, Pino, Ercolani, Biondi, Ropolo, Frisenna. Allenatore: Francesco Baldini.

Arbitro: Federico Longo di Paola. Assistenti: Federico Pragliola (Terni) e Francesco Ciancaglini (Vasto). IV Uomo: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola).

RETI: 14°p.t. Giovinco (TA); 11°s.t. Civilleri (TA); 15° Sipos (CT); 25°s.t. Moro (CT) su rigore; 48°s.t. Bellocq (TA).

Ammoniti: Provenzano (CT); De Maria (TA); Zanchi (CT);Granata (TA); Albertini (CT); Ercolani (CT) dalla panchina. Espulsi: Granata (TA).



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI