Incidente mortale lungo la statale 90 ‘delle Puglie’, che è stata provvisoriamente chiusa in località Calore, a Mirabella Eclano, in provincia di Avellino.

Le due persone decedute si trovavano a bordo di un veicolo che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada. Il traffico è momentaneamente chiuso e sul posto sono presenti le squadre Anas e forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione.



