Israele, agguato alla Spianata delle Moschee: un morto e feriti

Un agguato alla Spianata delle Moschee (o Monte del Tempio per gli ebrei), a Gerusalemme, che ha causato un morto e tre feriti in condizioni gravi.

L’agguato è avvenuto nel luogo sacro per le tre principali religioni monoteiste che torna, così, a macchiarsi di sangue, con la tensione in Israele e Cisgiordania che rischia di nuovo di tornare a livelli di allarme.

La dinamica dell’attacco non è ancora chiara, così come non ci conosce l’esecutore materiale. Da una prima ricostruzione viene fuori che poliziotti di guardia all’area, come di consueto, che sono stati raggiunti da colpi d’arma da fuoco, come riporta la Radio Militare. Secondo altri media, invece, i tre sono stati aggrediti, come spesso succede, con un’arma da taglio.

L’assalitore è stato ucciso, mentre tutta la Spianata, come avviene nei periodi di massima tensione, è stata chiusa alle visite degli ebrei per garantire la sicurezza dei cittadini.



