La Sistemia Saturnia ospita in casa la Leo Shoes Casarano

CATANIA – Oggi, alle 18, la Sistemia Saturnia Aci Castello ritorna al PalaCatania per affrontare la Leo Shoes Casarano nella settima d’andata nel girone blu del campionato Serie A3 Credem Banca. Obiettivo ritrovare la vittoria da tre punti, dopo la maratona di Reggio Calabria, conclusa con la battuta d’arresto per 3-2 contro Palmi, ma con il record italiano assoluto in termini di punti per Manuele Lucconi, l’opposto della Saturnia che ne ha messi a segno 48.

KANTOR. Il tecnico Waldo Kantor ripercorre la settimana in allenamento che ha visto la squadra tenere alto il ritmo ogni giorno con la ferma determinazione di battere i pugliesi del regista saccense Alessandro Ribecca e dell’opposto Matteo Paoletti, ex Diavoli Rossi Nicosia. “Affrontiamo – confessa Kantor – una squadra ben strutturata, completa in tutti i reparti con i due laterali e un opposto importante. La affronteremo con tutta la determinazione e l’impegno del mondo. Vogliamo vincere per ritornare alla vittoria. Palmi l’abbiamo analizzata, ne abbiamo ricavato tante indicazioni. Testa al Casarano che sinora ha disputato un buon campionato, giocando alla pari con tutte”.

FRUMUSELU. Anche il centrale Cristian Frumuselu non vede l’ora di scendere in campo: “Domenica sarà una gara difficile – ammette il centrale- giocheremo contro una squadra che si sta rivelando ogni partita sempre più in forma e all’altezza di questo campionato. Certo, giocheremo in casa davanti al nostro pubblico, che fino ad ora ci ha dato la giusta carica e il giusto calore per fare bene, e dobbiamo sfruttarlo come punto a nostro favore”.



