Grave lutto per Ignazio La Russa: è morto il fratello Vincenzo

Nato in Sicilia, l'ex ministro e vice presidente del Senato aveva 83 anni

E’ morto Vincenzo La Russa, fratello di Ignazio, avvocato, ex ministro e vice presidente del Senato, aveva 83 anni. Il cordoglio del suo partito, Fratelli d’Italia e del mondo politico.

Nato in Sicilia, poi trasferito a Milano

Nato in Sicilia a Paternò, era avvocato civilista e aveva intrapreso la carriera politica come consigliere comunale e provinciale di Milano, città in cui si era trasferito con la famiglia e dove aveva studiato, frequentando la facoltà di Giurisprudenza all”Università Cattolica del Sacro Cuore, conseguendo la laurea con una tesi di diritto costituzionale. Nel 1983 divenne senatore nella VIII Legislatura con la Democrazia Cristiana nel collegio di Rho e successivamente, dal 1983 al 1987, fu eletto deputato nella IX Legislatura, nel collegio di Milano-Pavia sempre sotto il simbolo dello scudocrociato. A seguito dello scioglimento della Dc aderì al Ccd, con cui venne rieletto al Senato nel collegio di Caltagirone-Paternò. Nel 1994 il Senato lo designa membro dell’assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa di Strasburgo, di cui diventa vicepresidente, e dell’assemblea parlamentare dell’Ueo, Unione Europea Occidentale, di Parigi. Rimase a Palazzo Madama fino al 1996.

