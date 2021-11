Pozzuoli, al ristorante con la figlia e riceve una telefonata “Ti hanno occupato la casa”

“Ero al ristorante con mia figlia, quando ho ricevuto la telefonata di un vicino che mi ha detto che mi avevano occupato casa“. È quanto accaduto a Pozzuoli, in provincia di Napoli, al 63enne Nicola Clemente che da cinque mesi, come racconta a ‘Napolitoday’ non riesce a tornare in possesso della propria casa.

“Mi sono precipitato sul posto – ha spiegato Clemente – e ho notato il cancello di casa forzato e la porta blindata danneggiata. All’interno c’era una donna con due figli, che non avevo mai visto prima”.

Nicola Clemente da allora non riesce a tornare a vivere nella propria abitazione, ma nemmeno a recuperare i propri beni personali. Il legale dell’uomo, l’avvocato Gennaro Caracciolo, ha presentato denuncia-querela, presso la Stazione Carabinieri di Monteruscello e chiede alla Procura della Repubblica “di voler disporre, con la massima urgenza, tutti gli atti necessari allo sgombero immediato, unitamente o disgiuntamente al sequestro preventivo sull’immobile assegnato al signor Illiano, al fine di limitare al minimo gli effetti lesivi del reato”.



