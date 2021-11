Tim, offerta dagli Stati Uniti: cda straordinario

Tim ha convocato per oggi un consiglio di amministrazione straordinario. Sul tavolo – secondo il Corriere della Sera -c’è un offerta arrivata dal fondo statunitense Kkr per l’acquisto dell’intero gruppo.

Fonti della società interpellate in merito confermano la convocazione del consiglio per oggi, senza fornire indicazioni sui contenuti della riunione. La riunione del consiglio è prevista nel pomeriggio. Non commentiamo, massimo riserbo su tutta la vicenda, affermano fonti del Mise in merito al dossier Tim.

Il fondo americano è già azionista di FiberCop, la società in cui Tim ha spostato l’ultimo miglio della rete telefonica, ma ora ora punterebbe all’acquisizione dell’intero gruppo e sarebbe disponibile a lanciare un’offerta pubblica sull’intero capitale del gruppo, approfittando del fatto che le azioni sono al momento ai minimi storici. Venerdì a piazza affari, nonostante la chiusura in controtendenza con un aumento del 3,65%, l’azione veniva quotata a 0,3465 euro.



