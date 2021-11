Tv, Rai 1’Da noi a ruota libera’: gli ospiti di oggi

Oggi, 21 novembre, alle 17.20 su Rai1 andrà in onda una nuova puntata di ‘Da Noi A Ruota Libera’ di Francesca Fialdini.

In studio, come ospiti, ci saranno Selvaggia Lucarelli, la coppia di “Ballando con le stelle” formata da Alvise Rigo e Tove Villfor e l’attore Pietro Castellitto. E ancora, Rosa Visciano, ex-vittima di violenza domestica oggi in prima linea per aiutare altre donne ad uscire da quell’incubo. Il programma, giunto con successo alla terza stagione, rimane fedele alla sua mission di raccontare in ogni puntata le storie e i racconti di vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera”, che hanno seguito fino in fondo la loro natura e dall’altra si arricchisce di nuovi stimoli e nuovi elementi, aprendosi ancora di più all’attualità delle breaking news.

Ogni domenica un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Una scoperta diversa, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Un programma per condividere emozioni ed esperienze, per conoscere e scoprire, sorridere e ascoltare, elegante e familiare insieme. Che non sussurra e non urla, ma parla e ascolta.



