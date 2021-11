Catania, Pogliese in isolamento: è stato in contatto con positivo

CATANIA – Il sindaco di Catania Salvo Pogliese è attualmente in isolamento fiduciario dopo che un suo famigliare è risultato positivo al tampone. Dopo essere stato sottoposto anche lui al molecolare, il primo cittadino è comunque risultato negativo. Tuttavia, le procedure del caso sono state già attivate secondo i protocolli sanitari attuali.

Da quanto verificato dal nostro giornale, Pogliese è stato già vaccinato ed è in attesa della terza dose. Nelle uscite pubbliche ufficiali, inoltre, il sindaco di Catania ha sempre indossato l’ormai immancabile mascherina tricolore.

Pogliese via Facebook: “Un mio familiare, purtroppo, ha contratto il Covid. Per fortuna le sue condizioni sono molto buone grazie alla protezione dovuta al vaccino. Io sono risultato negativo al tampone ma, come prevedono le prescrizioni, mi sono messo in isolamento fiduciario nella mia abitazione. Continuo da casa – dice ancora – pur in modalità da “remoto”, a lavorare per la nostra Catania. A presto”.



