Covid, l’allarme di Pregliasco: “Senza super Green pass Natale a rischio”

ROMA – “Se il super green pass entrasse in vigore dalla prossima settimana potremmo riuscire a salvare il Natale, se questo accadesse dopo si rischia di non riuscirci. Io però lo introdurrei già da lunedì prossimo”. Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il virologo dell’Università Statale di Milano e direttore Anpas Fabrizio Pregliasco che ha commentato l’aggravarsi della pandemia da coronavirus in quasi tutta Europa.



