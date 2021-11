Covid, Speranza: “Ore delicate, ulteriori scelte per interesse del Paese”

ROMA -“Sono ore molto delicate, in cui stiamo valutando ulteriori scelte da compiersi nell’interesse del Paese dentro questa battaglia ancora aperta contro il virus. Nei prossimi giorni la priorità sarà tenere la curva sotto controllo ed evitare l’esplosione del contagio che stiamo vedendo in tanti altri Paesi europei. Dobbiamo provare a tenere insieme questo sforzo, essenziale e fondamentale, che ci vede impegnati nella campagna di vaccinazione, oggi superiamo l’87% di italiani oltre i 12 anni che hanno fatto la prima dose” A dirlo è il ministro della Salute Roberto Speranza, in un videomessaggio al workshop dell’Aiop.



