Droga, Carabinieri sequestrano otre 3 kg marijuana: 2 arresti

Il ritrovamento è avvenuto durante un servizio a largo raggio per il contrasto dello spaccio di droga e della criminalità in genere.

Catania – Tre chili e 100 grammi di marijuana, parte dei quali gia’ suddivisa in 310 dosi gia’ pronte per lo smercio al dettaglio, sono stati trovati dai carabinieri a Catania nascosti all’interno di una struttura metallica adibita a stalla e sotto un cespuglio in via San Jacopo insieme con sette bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Il ritrovamento e’ avvenuto durante un servizio a largo raggio per il contrasto dello spaccio di droga e della criminalita’ in genere. svolto nei quartieri di Zia Lisa, Villaggio S.Agata e San Giovanni Galermo dai militari della Compagnia di CataniaFontanarossa insieme ai colleghi del Reggimento ‘Sicilia’ e quelli del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Durante i controlli inoltre sono state arrestati un 28enne che era agli arresti domiciliari perche’ trovato in possesso di 100 grammi di cocaina ed altrettanti di marijuana di, un bilancino di precisione e di materiale per il relativo confezionamento delle singole dosi e una donna di 33 anni trovata in possesso nella sua abitazione di Viale Grimaldi di una pistola a salve modificata per utilizzare veri proiettili calibro 7,65 con quattro proiettili nel caricatore. I

due arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’autorita’ giudiziaria.



