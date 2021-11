Ferito in un agguato a Vittoria, l’operazione per salvargli la vita

VITTORIA (RAGUSA) – Francesco Lo Monaco, 39 anni, ferito ieri sera a Vittoria in un agguato in via Rosolino Pilo, è stato operato e ora si trova nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Guzzardi. Non è in pericolo di vita. Il sindaco, Francesco Aiello, ha chiesto la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Accadono fatti inquietanti – ha detto il primo cittadino -. La sparatoria di ieri sera è il segnale di un malessere che va prontamente individuato, studiato e affrontato. In qualunque momento e in qualunque quartiere di Vittoria, ci si può trovare di fronte a gente che spara. La nostra città ha bisogno di una vasta rete di telecamere di video sorveglianza, e, se dovesse servire, anche dell’utilizzo di droni”.

Lo Monaco, nel 2005 aveva ferito a coltellate Alessandro Greco, nipote di Elio Greco, ritenuto vicino ai clan locali e cugino di Rosario Greco, l’uomo che nel luglio 20019, a bordo di un suv, aveva travolto e ucciso i due cuginetti Simone ed Alessio D’Antonio.



