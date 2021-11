I centri vaccinali ospedalieri della Sicilia non chiuderanno

PALERMO – I centri vaccinali ospedalieri non chiuderanno, almeno quelli di Palermo e Catania. Secondo quanto scrive il Giornale di Sicilia, infatti, va in soffitta il piano che era stato prefissato dall’assessorato alla Salute sul taglio delle attività dei centri vaccinali ospedalieri per razionalizzare le risorse.

Il quotidiano cita i commissari Covid di Palermo e Catania, Renato Costa e Pino Liberti, nel dare notizia che “resteranno fruibili gli ambulatori vaccinali del Policlinico, di Villa Sofia e del Civico nel capoluogo siciliano, del Garibaldi e del Cannizzaro nel capoluogo etneo”.

“Non c’è nulla da stupirsi, perché ai commissari e alle direzioni sanitarie abbiamo precisato che i centri potevano continuare a svolgere servizio – dice il dirigente Generale del dipartimento Pianificazione strategica Mario La Rocca -, purché senza costi aggiuntivi per pagare il personale e senza pregiudicare l’assistenza ai pazienti non-Covid”.

