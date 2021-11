Il Papiro Fiumefreddo vola: vinto il derby con l’Universal

Ritrova la vittoria, dopo le sconfitte con Letojanni e Cinquefrondi, la Costa Dolci Papiro Fiumefreddo del tecnico Tani Frinzi Russo. La formazione jonica si è aggiudicata il terzo derby catanese della stagione su altrettante sfide, violando il campo dell’Universal Tremestieri di Alessandro Giuffrida (per 3-1). La partita regala grandi emozioni. Dopo un primo set, giocato a ritmi molto blandi in ricezione e in attacco, la svolta arriva nel secondo parziale. Chiesa e compagni firmano il riscatto, bloccando la serie negativa di sette set persi di fila (doppio 3-0 subito in appena otto giorni). La reazione porta la firma della squadra che si è messa a disposizione, trascinata anche da un buon seguito di appassionati accorsi al Plesso Santa Lucia di Acicatena.

La legittimazione arriva nel terzo parziale. Il capitano Giuseppe Nucifora suona la carica. Samuele Nicotra, da posto due, risponde presente agli input in regia di Fichera. Testa si batte sotto rete come un leone. Chiesa e Di Franco recitano il ruolo di attori principali al 4, Lombardo in difesa non fa cadere una palla. È tutto il Papiro a darsi una sveglia al cospetto di una signora squadra composta da giocatori di assoluto spessore per la Serie B. All’inizio del quarto, però, una scellerata gestione della fase iniziale porta l’Universal avanti 9-2. Un break pesante che sul piano morale avrebbe in altri tempi inciso. La prova di maturità della squadra è importante.

Frinzi Russo dà le indicazioni dalla panchina, ma è in campo che Chiesa e soci portano a compimento una vittoria importanti per il morale. Terzo posto in classifica anche se con una partita in più rispetto al Siracusa. L’analisi di Frinzi Russo boccia il primo set per l’approccio sin troppo teso alla partita. “Ma dal secondo in poi, registrando meglio il primo tocco e con un cambio palla più fluido, siamo riusciti a mettere in atto la giusta tattica di muro allenata in settimana. Toccando qualche palla in più e fermando con più costanza i forti laterali della squadra avversaria, lasciando ancora qualcosa ai centrali Sciuto e Bandieramonte. Terzo set da incorniciare, così come la seconda parte del quarto! Contentissimo per il risultato ottenuto, merito dei ragazzi e della dirigenza che ci mette in condizioni ottimali per svolgere il lavoro nei microcicli settimanali”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI