La Colla: “L’entusiasmo di Faraone è anche il nostro”

PALERM – “L’entusiasmo di Davide Faraone è il nostro entusiasmo“. Lo afferma Luisa La Colla, del cantiere cultura Iv a Palermo, commentando la candidatura di Davide Faraone a sindaco. “Siamo consapevoli- dice La Colla -, che dobbiamo fare in modo che sovranisti e populisti non abbiano la strada spianata, insieme a Davide siamo pronti per combattere la giusta battaglia”.

“Il cantiere cultura di Italia viva Palermo, di cui sono responsabile, manifesta soddisfazione ed esprime gratitudine per l’impegno che il presidente dei senatori vuol mettere al servizio della propria città. Come sempre la partecipazione alla Leopolda da la carica, e questa volta per noi palermitani la sorpresa è stata galvanizzante, stimiamo Davide come politico e prima ancora come persona, siamo consapevoli che con lui la città potrà ricominciare a guardare oltre, oltre le 1000 bare accatastate, oltre le strade impercorribili, oltre le Ztl ad oltranza, oltre una visione appannata che ha messo nell’angolo le reali necessità dei cittadini e dunque della città stessa. Iniziamo subito- conclude La Colla- una meravigliosa campagna elettorale”.



