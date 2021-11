Messina, Gotha 7: sentenza, mafia – tutti i NOMI

MESSINA – Operazione antimafia Gotha VII, arriva la sentenza, ci sono nomi di peso con condanne e assoluzioni.

L’operazione è stata portata a termine da carabinieri e polizia all’alba del 24 gennaio 2018, per le estorsioni commesse con modalità mafiose ai danni di importanti attività commerciali di Barcellona e Milazzo.

Nel pomeriggio di oggi i giudici della Corte di Appello di Messina hanno conferma l’assoluzione di Giovanni Rao, difeso dagli avvocati Tommaso Autru Ryolo, Antoniele Imbesi. La Procura aveva invece chiesto la condanna a 10 anni di reclusione per il reato di estorsione aggravato dal metodo mafioso. Nella sostanza, invece, i giudici hanno confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva assolto l’imputato per non avere commesso il fatto. Confermata la condanna di Carmelo Giambò a anni 13 anni per il reato di estorsione.

Ridotta la pena per Santi Napoli a 6 anni, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Napoli è stati difeso dai legali Antonio Siracusa e Nino Favazzo



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI