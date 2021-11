“Money back”, le scatole cinesi e il ruolo del commercialista

CATANIA – Se non ci fossero di mezzo dei reati ci sarebbe da restare ammirati. Quello che viene fuori dall’operazione Money Back, che mercoledì scorso ha portato all’arresto di quattro persone e all’indagine di altre undici per associazione a delinquere, truffa nei confronti dello Stato, truffa, riciclaggio e autoriciclaggio, è infatti uno schema quasi barocco di passaggi di soldi tra diverse società, di cambi di proprietà e ragioni sociali e di documenti fiscali fabbricati dal nulla per costruire una realtà di carta con cui frodare le casse pubbliche. Un sistema che, se confermato dal processo, avrebbe come figura fondamentale anche un commercialista di San Giovanni la Punta, Antonio Cristaldi, il cui ruolo sarebbe stato quello di preparare la documentazione per permettere alle truffe di partire. Una sorta di facilitatore, che preparava dichiarazioni dei redditi di società che esistevano solo sulla carta.

Lo schema

L’idea di base della truffa, portata avanti da un’associazione di quattro persone, era accedere ai finanziamenti per piccole e medie imprese messi a disposizione dalla regione Lazio ed erogati attraverso il Fondo rotativo per il piccolo credito. Attraverso queste misure la regione faceva accedere al credito le piccole realtà che non riuscivano ad accedervi attraverso i normali canali bancari, e che potevano garantirsi così somme fino a 50 mila euro.

Per la Procura di Catania, che ha coordinato le indagini del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, il gruppo formato da Alfio La Rosa, Gianluca Ferlito e Carolina Maria Assunta Milla ha chiesto finanziamento al Fondo rotativo della regione Lazio attraverso una rete di società intestate a loro nome. Le società – la Millia Project Management, il Gruppo Arco Srl, la Agem e la Air Mundi, più una costellazione di altre aziende satellite – avevano tutte in comune la caratteristica di essere scatole vuote, niente più che dei nomi scritti nelle camere di commercio a cui, tutt’al più, venivano intestate delle fatture ogni tanto.

Attraverso queste ombre cinesi gli intestatari chiedevano l’accesso ai finanziamenti, presentando tutta la documentazione sull’attività pregressa, con bilanci, dichiarazioni dei redditi e ogni altro adempimento burocratico, e in diversi casi sono riusciti a ottenerli, accumulando 250 mila euro di fondi statali. Una volta ottenuto il finanziamento con la società apripista, poi, le somme venivano girate sui conti correnti di altre società di “seconda linea”, la cui funzione era proprio quella di fare da serbatoio di fondi, e da qui poi venivano frazionate tra i diversi partecipanti all’operazione e ai loro complici. Alla fine del giro, sui conti delle società rimanevano poche centinaia di euro.

Il ruolo del commercialista

Il ruolo dei tre principali promotori dell’associazione è stato, di volta in volta, quello di intestarsi le società che chiedevano i finanziamenti, oppure quello di gestire i conti correnti delle società di seconda linea, quelle che ricevevano la totalità dei finanziamenti prima di smistarli. Ma perché la truffa potesse andare in porto era necessario, secondo la ricostruzione dei finanzieri, presentare i documenti che dimostrassero la presunta solidità delle imprese che chiedevano il finanziamento, ovvero dichiarazioni dei redditi e bilanci degli anni precedenti, con tanto di trasmissione alle camere di Commercio e all’Agenzia delle entrate.

Per il Gip Andrea Castronuovo questo ruolo sarebbe stato ricoperto dal commercialista puntese Antonio Cristaldi, che in diverse occasioni avrebbe non solo costruito dei bilanci riguardanti anni passati per le aziende che chiedevano il finanziamento, ma li avrebbe presentati alla camera di Commercio di Catania. In più, Cristaldi avrebbe, in più di un’occasione, preparato delle false dichiarazioni dei redditi delle società e le avrebbe trasmesse all’Agenzia delle entrate. Il tutto per fabbricare l’illusione che le aziende che chiedevano accesso al credito fossero solide, e che dunque avessero tutti i criteri per accedere ai fondi garantiti dalla regione Lazio.



