Morte Pantani, la Procura apre terza inchiesta per omicidio

RIMINI – È stata riaperta per la terza volta l’inchiesta sulla morte di Marco Pantani, il campione di ciclismo trovato cadavere il 14 febbraio 2004 nel residence Le Rose di Rimini. Si tratta di un fascicolo per omicidio, al momento contro ignoti, aperto dopo l’invio dell’informativa della commissione parlamentare antimafia alla Procura riminese, nel 2019. A confermare la notizia è l’avvocato Fiorenzo Alessi, difensore della famiglia Pantani. Nel 2016 l’inchiesta bis fu archiviata e l’omicidio venne escluso. Recentemente la madre del ‘Pirata’, Tonina Belletti, è stata sentita in Procura in merito alla riapertura delle indagini.



