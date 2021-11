Palermo, Italia Viva: “Tamajo? Una sorta di Mister caos, totale confusione”

“L’onorevole Tamajo è una sorta di ‘Mister caos’, un uomo in totale ed imbarazzante confusione. E lo è talmente tanto che quando interviene non si capisce a quale partito aderisca e in quale coalizione si collochi. Si firma in qualità di ‘deputato regionale di Sicilia Futura – Italia Viva prossimo candidato alle elezioni regionali nelle liste di Forza Italia’, ed è già tutto un programma. Partecipa al tavolo della coalizione di centrodestra per la scelta del candidato a Sindaco con Lega e Fratelli d’Italia ma mantiene nell’amministrazione comunale di centrosinistra due suoi uomini, il presidente dell’Amat e il vice all’Amg”.

“A che titolo fa appello ai candidati sindaci?”

“A che titolo fa appello ai candidati sindaci (di quale coalizione poi?) di fare un passo indietro? E poi, ciliegina sulla torta, ci resta male se Faraone non non lo chiama per concordare la sua discesa in campo. Crediamo che se il Presidente dei senatori di Italia Viva avesse voluto ascoltare il parere di Tamajo sulla sua candidatura l’avrebbe certamente incontrato. Se non l’ha fatto, Mister caos dovrebbe darsi una risposta. Un risultato lo ha già centrato: la candidatura di Davide Faraone fa chiarezza”. Così in una nota i coordinatori di Italia Viva Palermo, Marcello Caruso, Giulia Noera e Tony Costumati.

