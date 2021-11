Palermo, Midiri: “Migliorare residenze università e offerta corsi”

PALERMO – Migliorare le residenze universitarie per rendere più appetibile l’Ateneo di Palermo e qualificare l’offerta formativa per essere più attrattivi sono due obiettivi sui quali secondo il rettore Massimo Midiri si deve puntare utilizzando al meglio i fondi del Pnrr. “Credo molto nella sinergia tra l’Università, lo Stato, la Regione e il Comune – ha detto il rettore, a margine della Conferenza regionale sull’istruzione – Il futuro per me è roseo”.

L’intervento della ministra dell’Università

Intanto la ministra dell’Università, Cristina Maria Messa, a Palermo per la Conferenza regionale Istruzione, università e formazione professionale in Sicilia, organizzata dall’assessorato regionale e con la collaborazione della Fondazione Falcone, ha preannunciato seicento milioni di euro di investimenti entro la fine del prossimo anno per riportare in Italia ricercatori, anche stranieri, cercando di invogliarli garantendo libertà di carriera e gestione delle risorse economiche. “C’è un problema di regole che stiamo cercando di semplificare”, ha detto la ministra.



