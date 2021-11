Reset rischio paralisi: il Comune deve pagare fattura milionaria

PALERMO – Rischio paralisi alla Reset, società consortile, che rischia di non poter pagare gli stipendi di novembre.

L’azienda guidata da Vincenzo Musacchia ha bisogno del saldo dal Comune della fattura del contratto di servizio che è di quasi 2,6 milioni di euro. Sia Musacchia che Salvatore Canfarotta, scrive Il Giornale di Sicilia, dell’area finanziaria, parlano di “urgente necessità” di ricevere il bonifico “per far fronte agli impegni essenziali di pagamento di salari e delle imposte del mese di novembre e dicembre”.

L’azienda, secondo una relazione del marzo 2020, conta 260 impiegati e 1.364 operai. Il valore complessivo mensile degli stipendi è di 1,6 milioni; mediamente mille euro a testa per effetto del fatto che tutta la platea dei lavoratori è ingaggiato a tempo parziale. In azienda, però, c’è malumore per il fatto che le richieste di aumento delle ore lavorate vada avanti da anni incontrando, però, soltanto promesse. La Reset, però, non dovrà saldare solamente gli stipendi.

Musacchia ha chiesto vengano pagati i contributi Inps per 386mila euro, 100mila per Inail, 930mila per costi del lavoro, 185mila fra cessioni dello stipendio e pignoramenti, 60 mila euro di Iva, circa 90mila di Irap. Intanto nella cassa della consortile ci sono solamente 693 mila euro, cifra che non consente di fare fronte alle incombenze mensili dell’azienda in cui figurano anche 195 mila euro di fatture da pagare ai fornitori.

Il mese di dicembre sarà ancora più difficile perché l’azienda dovrà pagare la tredicesima ai dipendenti. Secondo le stime la disponibilità dovrebbe attestarsi intorno ai 3,7 milioni di euro. Ma perché ciò avvenga deve concretizzarsi il versamento di 2,4 milioni dal Comune, 600 mila di fatture dalla Rap e altre 206 mila euro di altri servizi resi.



