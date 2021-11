Selvaggia Lucarelli: “Ecco chi mi ha aggredita alla manifestazione no vax”

La giornalista Selvaggia Lucarelli ha partecipato alla manifestazione no vax di Roma e ha documentato cosa accade e come si svolge il tutto. La giornalista è stata aggredita durante la manifestazione con una testata (CLICCA QUI PER IL VIDEO), ma anche con aggressioni verbali.

La giornalista, tramite il proprio profilo Twitter, ha ‘denunciato’ l’uomo che l’ha aggredita scrivendo: “L’uomo che mi ha aggredita alla manifestazione no pass a Roma è un insegnante di pugilato in una palestra di Anzio, denunciato a marzo 2020 perché aveva violato la quarantena (era andato a fare la spesa col Covid)”.

Di seguito il tweet della giornalista:

La solidarietà

“Solidarietà e vicinanza a Selvaggia Lucarelli, vittima di minacce e ignobili intimidazioni da parte di no vax sempre più violenti e rancorosi. Un abbraccio forte, in questa guerra combattiamo ,insieme a te, dalla parte giusta”. Lo dichiara Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile Cultura di Italia Viva.

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dal presidente del Senato Elisabetta Casellati: “Esprimo solidarietà alla giornalista Selvaggia Lucarelli aggredita mentre esercitava il diritto di fare informazione. È inaccettabile che la contrapposizione di idee possa sfociare in violenza fisica e verbale”.



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI