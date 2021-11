Stop a settimana corta: protesta degli studenti del Vittorio Emanuele III

PALERMO – Protestano gli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale Vittorio Emanuele III di Palermo perché vogliono venga mantenuta la settimana corta, così come era fino a fino a venerdì scorso.

Gli studenti, in massa, hanno deciso di non entrare in classe per la decisione pressa da parte del dirigente scolastico Carmelo Ciringione, di fare annulla la settimana corta dopo “richiesta da parte di una sparuta minoranza di genitori” ha dichiarato Alberto Noara ai microfoni di LiveSicilia.

“Abbiamo chiesto di adeguarci agli orari degli altri Istituti tecnici di Palermo e dopo varie lotte ci siamo riusciti. Abbiamo discusso con il personale docente e il personale Ata che erano d’accordo e i primi giorni di novembre eravamo partiti con questo nuovo orario. Era tutto ok, ma il preside ha convocato noi rappresentati d’istituto e detto che la scuola era in autotutela“.

“Il dirigente, almeno inizialmente, pensava ci fosse qualcosa fuori posto a livello legale ed amministrativo. Questa mattina – ha continuato Noara – abbiamo incontrato il preside prima della protesta e discusso su cosa poteva esserci fuori posto ma, da quanto abbiamo appreso, il preside ha agito in maniera affrettata“.

“Domani mattina saremo in assemblea d’Istituto straordinaria, prepareremo i documenti necessari da presentare nel pomeriggio al Consiglio d’Istituto“.













