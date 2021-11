Venezia, esce dal ristorante per fumare: investita e uccisa a 23 anni

VENEZIA – Esce dal ristorante per fumare una sigaretta. Investita e uccisa a 23 anni. La storia terribile arriva da Venezia, dove una ragazza di 23 anni ungherese, Mercédesz Vivien Zakor, era uscita dal locale in cui si trovava per festeggiare le nozze della sorella. La giovane donna è stata uccisa da due auto che l’hanno travolta. La tragedia è avvenuta a Torre di Mosto, in provincia di Venezia. Sul luogo dell’incidente c’era una nebbia fittissima che sarebbe stata la principale causa della disgrazia. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i carabinieri di Portugruaro.



