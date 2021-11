Vigili del fuoco, al via 4 giorni di esercitazioni in Sicilia

CATANIA – Per quattro giorni, da martedi’ 23 a venerdi’ 26 novembre, in ogni Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della Sicilia si svolgeranno una serie di esercitazioni su scenari di emergenza simulati che prevedono anche la mobilitazione del sistema nazionale delle ‘Colonne mobili regionali’ di soccorso. Le esercitazioni, coordinate dalla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia, fanno parte di un piano nazionale di attivita’ promosse dalla Direzione Centrale per l’Emergenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e svolte nelle varie regioni italiane durante le scorse settimane.

In particolare a Trapani, nel sito dei Ruderi di Poggioreale, e’ previsto l’impegno di squadre di vigili del fuoco specializzate nella ricerca e il soccorso di persone intrappolate sotto le macerie. E’ previsto anche il montaggio di un ‘campo base’ di ultima generazione a cura di un gruppo specializzato nel supporto logistico.

A Catania si svolgeranno simulazioni di ricerca di persone disperse sull’Etna che coinvolgeranno le Forze dell’ordine e tutti gli Enti e le Istituzioni che nella realta’ concorrono in questi scenari di crisi. Inoltre verranno eseguite delle manovre di soccorso in mare con il coinvolgimento dei Soccorritori Acquatici e dei Nuclei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

In altri Comandi provinciali si articoleranno manovre con l’utilizzo di tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale, Tecniche di Primo Soccorso Sanitario, interventi di soccorso stradale in galleria ed interventi con il coinvolgimento di sostanze chimiche pericolose con l’impiego nei Nuclei specializzati in scenari Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico. In quest’ultimo ambito d’intervento si svolgera’ una specifica esercitazione anche presso nel Polo petrolchimico di Priolo Gargallo (Siracusa).



