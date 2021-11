Asd SporT21 Palermo vince campionati italiani disabili

Nove medaglie conquistate per la Sicilia: 6 per gli atleti di SporT21 Sicilia, 2 per la Conca D'oro e una per la Asd Special Boys

PALERMO – Successo per la Sicilia al Palazzetto dello Sport di Ostia, tempio del judo italiano. Insieme ad atleti normodotati che disputavano la finale Juniores del Campionato Italiano Fijlkam, si è svolta la finale nazionale del campionato italiano di judo Fisdir (Federazione Italiana Paralimpica degli Sport Intellettivo relazionali) che ha visto competere anche i ragazzi siciliani delle tre Società Siciliane: la Asd SporT21 Sicilia, la Conca D’oro e la Asd Special Boys. Quest’anno il Titolo nazionale di società Campione d’Italia va alla Asd Sport21 Sicilia di Palermo, seguita al secondo posto dalla Asd Cm Fight Accademy di Francavilla Al Mare e al terzo posto dalla Asd Kodokan Gordiani di Roma società organizzatrice della manifestazione. Le medaglie conquistate per la Sicilia sono state 9 in totale: 6 medaglie per gli atleti di SporT21 Sicilia, 2 medaglie per la Conca D’oro e una medaglia per la Asd Special Boys



