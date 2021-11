Avimecc Modica: vittoria contro Marigliano e secondo posto

Una prova che dimostra come la formazione modicana sia pronta per grandi palcoscenici

MODICA – Vittoria e secondo posto momentaneo dietro alla favorita Palmi, continua il campionato esaltante dell’Avimecc Volley Modica che, passo dopo passo, si impone come una realtà di questo girone Blu di Serie A3 Credem Banca.

La formazione di D’Amico sembrava essere nettamente superiore all’avversario, un pizzico di presunzione ha portato la formazione modicana a lasciarsi distrarre dalla situazione di classifica. Alla fine la qualità tecnica ha prevalso chiudendo sul 3-1 contro Con. Crea Marigliano.

Il primo set mette in chiaro la qualità in campo delle due formazioni, Modica si trova avanti per 16-10 con una netta supremazia nei primi minuti di gara. Martinez e Chillemi dimostrano di essere trascinatori di questa giovane squadra che ha qualità e voglia di dimostrare. Il primo set si chiude sul 25-16 e da l’illusione di una gara semplice da chiudere.

Il secondo set chiede una reazione di orgoglio alla formazione ospite, che difatti arriva, con Bongiorno che si dimostra una vera spina nel fianco del muro modicano. Il vantaggio iniziale è di 5-8, il capitano di casa, Chillemi, è costretto a uscire dal campo per problemi muscolari e guidare i suoi dalla panchina. La formazione di casa riesce a rimontare fino al 16-15 per poi dilagare fino al definitivo 25-20.

Il terzo set vede Modica aver già conquistato il primo punto della gara e la sicurezza di poter vincere sul velluto porta a parecchie distrazioni. Mille, Ciollaro e Bongiorno spingono i suoi dal 13-16 fino al 22-25 che regala il primo set alla formazione ospite. Un set che rimette tutto in piedi e che lascia l’amaro in bocca a D’Amico che voleva chiudere subito il match.

Il quarto set dimostra che la concentrazione e la motivazione sono varianti fondamentali in campo. Modica inizia con la cattiveria agonistica giusta e si porta subito sul 8-2 continuando ad attaccare fino al 16-5. Una piccola fase di distrazione porta gli ospiti a tornare in gara fino al 21-12, per poi chiudere definitivamente sul 25-16.

Una buona prova che dimostra come la formazione modicana sia pronta per grandi palcoscenici se disposta a mantenere i piedi per terra e la concentrazione giusta su ogni gara.

AVIMECC VOLLEY MODICA 3

CON. CREA MARIGLIANO 1

SET: 25-16, 25-20, 22-25, 25-26

Avimecc Volley Modica: Alfieri 5, Raso 8, Martinez 24, Turlà 6, Chillemi 1, Nastasi (L1), Gavazzi 4, Aiello (L2), Firrincieli, Lončar 13, Tidona, Garofolo 12, Saragò. Allenatore: Giancarlo D’Amico

Con. Crea Marigliano: Bianco 2, Rumiano 8, Nappi 1, Bongiorno 19, Cantarella 1, Barone, Hukel 12, Mille 5, Ciollaro 5, Citro, Conforti (L). Allenatore: Costantino Cirillo



